Yuan fecha em leve queda a 8,0480 por dólar O yuan chinês fechou em leve queda frente ao dólar no mercado à vista de Xangai. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0480 yuan, de 8,0475 yuan no fechamento de ontem, depois de operar entre 8,0470 yuan e 8,0480 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0480 yuan às 4h (de Brasília), de 8,0475 yuan no fechamento de ontem, tendo operado entre 8,0474 yuan e 8,0484 yuan. O yuan está fazendo uma pausa, depois das altas fortes do começo deste mês. Ele está reunindo forças para mais ganhos. A moeda chinesa acelerou seu ritmo de valorização entre os dias 6 e 13 de fevereiro, em meio a suspeitas de que o Banco Central da China reduziu suas intervenções no mercado, supostamente para apaziguar as críticas do governo e de políticos dos EUA ao regime cambial do país. "O yuan pode dar um salto a qualquer momento. Mas, com a interrupção das correções do mercado, o ritmo de valorização do yuan vai permanecer lento", afirmou um trader em Xangai. No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano recuaram 7,7060 no fim da tarde de hoje, de 7,7080 na quarta-feira, em sessão de negócios descrita como tranqüila.