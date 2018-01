Yuan fecha em leve queda a 8,0620 por dólar O yuan chinês fechou em leve queda frente ao dólar no mercado à vista de Xangai. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0620 yuan, de 8,0619 yuan ontem, depois de operar entre 8,0608 yuan e 8,0620 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0626 yuan às 5h50 (de Brasília), de 8,0629 yuan ontem. Traders disseram que houve pouca atividade no mercado, antes dos feriados do Ano Novo lunar. Não teve impacto no mercado a declaração do deputado Cheng Siwei, vice-presidente do Comitê Permanente do Congresso da China, de que "o renminbi nome oficial da moeda chinesa será totalmente conversível no futuro". No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano eram cotados a 7,7070/7,7150 no fim da tarde, de 7,7100/7,7150 ontem. "Se é para acontecer alguma coisa, no fechamento de sexta-feira poderemos ver os NDFs de dólar/yuan em leve baixa. As pessoas preferem vender antes do feriado, para o caso de haver algum anúncio de mudança no regime cambial", disse um trader em Hong Kong.