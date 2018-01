Yuan fecha em queda a 8,0494 por dólar O yuan chinês fechou em queda frente ao dólar no mercado à vista de Xangai, com a moeda norte-americana recuperando terreno depois das quedas recentes. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0494 yuan, de 8,0469 yuan ontem, depois de operar entre 8,0472 yuan e 8,0497 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0483 por dólar às 5h30 (de Brasília), tendo operado entre 8,0478 e 8,0489 por dólar. "Na semana passada, o dólar caiu de modo constante. Por isso, uma recuperação é normal", disse um trader de um banco estrangeiro em Xangai. No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano recuaram a 7,7130/7,7190, de 7,7200/7,7250 ontem. Traders atribuíram o recuo às declarações do secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, de que seu país "não está satisfeito" com o ritmo da reforma do regime cambial chinês.