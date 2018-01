Yuan fecha em queda a 8,0566 por dólar O yuan chinês fechou em queda frente ao dólar no mercado à vista de Xangai. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0566 yuan, de 8,0555 yuan ontem, depois de operar entre 8,0576 yuan e 8,0557 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado entre 8,0570 yuan e 8,0575 yuan às 5h30 (de Brasília), de 8,0559 yuan no fechamento de ontem, tendo operado entre 8,0560 yuan e 8,0588 yuan. Traders disseram que a demanda por dólares cresceu depois de o yuan ter fechado ontem no nível mais alto desde a valorização promovida pelo governo chinês em julho do ano passado. "A demanda por dólares foi grande hoje, depois da queda de ontem, e parece haver uma demanda real por parte de clientes", afirmou um trader de um banco japonês em Xangai. Outro operador, baseado em Shenzhen, disse que é difícil determinar se os bancos estavam operando para si mesmos ou em nome de clientes. Para ele, o dólar deverá ficar em torno de 8,0570 yuan nesta quarta-feira."O dólar havia caído muito ontem e o mercado precisa de algum tempo para digerir isso. Muitas companhias ainda estão fechadas, por causa dos feriados do Ano Novo chinês. Uma vez que elas reabram, vamos ser capazes de ver melhor a demanda real por dólares", acrescentou. No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano fecharam a 7,7130/7,7200, de 7,7050/7,7140 ontem.