Yuan fecha em queda cotado a 8,0475 por dólar O yuan chinês fechou em queda frente ao dólar no mercado à vista de Xangai. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0475 yuan, ante 8,0465 yuan no fechamento de ontem. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0484 yuan às 4h35 (de Brasília), ante 8,0480 yuan no fechamento de ontem. Traders atribuíram o recuo do yuan ao fato de a cotação central da banda de paridade ter sido fixada na manhã desta quarta-feira em 8,0497 yuan por dólar, muito acima da registrada no dia anterior. Isso levou os participantes do mercado a serem cautelosos, já que muitos esperavam que o yuan mantivesse seu movimento de alta frente ao dólar nesta semana. "Houve grandes ordens de compra de dólares minutos antes de o mercado fechar ontem. Pode ter sido para cobertura de posições. Isso criou um sentimento favorável ao dólar e resultou em uma cotação central mais alta na manhã de hoje", disse um trader de um banco estrangeiro. No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano subiram a 7,7080, frente a 7,7000 ontem.