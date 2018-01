3º Colóquio Internacional sobre Celulose de Eucalipto 3º Colóquio Internacional sobre Celulose de Eucalipto A Sociedade de Investigações Florestais (SIF), em parceria com o Laboratório de Celulose e Papel do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa (UFV), promoverá, entre os dias 4 a 7 de março de 2007, o 3º Colóquio Internacional sobre Celulose de Eucalipto. O evento acontecerá no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte (MG). Informações: site www.sif.org.br/eventos/3icep ou pelo telefone (31) 3899-2084.