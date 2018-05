4 conselheiros da OSX renunciam, inclusive pai de Eike

Pereira e Zraick também deixaram o conselho da OGX Petróleo e Gás, conforme divulgado mais cedo pela companhia. O ex-ministro de Minas e Energia Rodolpho Tourinho havia deixado a OGX no último dia 21 de junho.

Na mesma reunião da OSX foi aprovado o nome de Ivo Dworschak Filho como diretor de construção naval, que entra no lugar de Danilo Souza Baptista, que apresentou renúncia e havia assumido as funções no início de maio.