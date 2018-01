5º Congresso Brasileiro de Agribusiness prossegue hoje em SP 5º Congresso Brasileiro de Agribusiness prossegue hoje em SP O 5º Congresso Brasileiro de Agribusiness prossegue hoje no Hotel Gran Meliá, em São Paulo. Com o tema ?Bases para o Futuro?, o congresso é realizado pela Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG), com patrocínio da Abimaq, Agroceres, Anfavea, Banco do Brasil, Bayers CropScience, BM&F, Bunge, Citrovita, Petrobrás, Sadia e Unica e apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Abag de Ribeirão Preto. Haverá oito palestras, todas com debates. Os temas serão: Diversificação e Sustentabilidade; Integração: Lavoura e Pecuária e Integração: Alimento e Energia; Cenário Macroeconômico; Infra-estrutura; Financiamento; Sanidade e Cenário Político.