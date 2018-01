A evolução do dinheiro

O conceito de "dinheiro" acompanha a História da Civilização desde que, há cerca de dez mil anos, os seres humanos começaram a se organizar em torno da agricultura e da criação de animais. Naquele momento, através do escambo ou da permuta, a moeda de troca era o próprio objeto e não uma abstração à qual se atribui um determinado valor (como uma nota de cinquenta reais, por exemplo). O filósofo grego Aristóteles, que escreveu também sobre a natureza do trabalho e do emprego, estabeleceu os dois usos que cada objeto poderia assumir: o uso original e o uso em uma venda ou uma troca. Objetos portáteis e com valor intrínseco tornaram-se candidatos a desempenhar a função de moeda, e civilizações antigas espalhadas pelo mundo utilizaram materiais como ouro, prata, cobre, sal, chá e conchas com o propósito específico de facilitar o intercâmbio de mercadorias. A própria origem de palavra "dinheiro" está ligada a este uso: "denarius", em latim, era uma referência a um tipo de moeda de prata que era a mais utilizada em Roma durante tanto o Império quanto a República.

Em seu livro de 2008, "The Ascent of Money: A Financial History of the World" ("A Ascenção do Dinheiro: Uma História Financeira do Mundo"), o professor de Harvard Niall Ferguson argumenta que a invenção dos conceitos de "crédito" e "dívida" foram tão importantes para a evolução da Civilização quanto qualquer inovação tecnológica relevante. Até recentemente a interseção entre ambas as áreas - tecnologia e finanças - ocorreu longe dos olhos do público em geral, com a utilização de modelos matemáticos e computadores para precificar e negociar ativos ao redor do mundo, ou o desenvolvimento de sistemas de controle e monitoramento em tempo real das atividades de bancos e bolsas. Mas as empresas de fintech estão rapidamente mudando isto, trazendo inovações para o dia-a-dia em um ritmo cada vez mais acelerado.

Um dos exemplos mais conhecidos deste segmento é o serviço PayPal, criado a partir de uma empresa chamada Confinity - uma combinação das palavras "confidence" (confiança) e "infinity" (infinito). Seu objetivo era permitir a transferência de dinheiro entre duas partes através de contas virtuais onde os valores são disponibilizados diretamente pelos usuários. O serviço iniciou suas atividades em 1999, meses antes do colapso do mercado de ações de tecnologia nos Estados Unidos: entre março de 2000 e setembro de 2002, o índice NASDAQ perdeu praticamente 80% de seu valor, após ter quintuplicado entre 1995 e 2000. Mas a empresa sobreviveu, e alguns de seus principais executivos, como Peter Thiel (Palantir) e Elon Musk (SpaceX, Tesla, Neuralink) permanecem atuantes no ecossistema de inovação. Atualmente, a empresa tem praticamente duzentos milhões de usuários ativos, transmitindo dinheiro em vinte e cinco moedas ao redor do mundo.

Receber pagamentos através de cartões de crédito também tornou-se simples graças à outra empresa que não existia há meros dez anos. A Square, fundada em 2009 por Jack Dorsey (Twitter) e Jim McKelvey (Lockerdome), permite que um smartphone com um pequeno dispositivo quadrado acoplado (daí o nome da empresa) receba pagamentos via cartão de crédito. Na prática isto permite que profissionais autônomos e negócios de qualquer tamanho possam trabalhar com mais este meio de pagamento.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não são apenas os processos de obtenção de empréstimos ou de transmissão e recebimento de dinheiro que estão sendo alterados pelas empresas de fintech. Serviços como a gestão de patrimônio, investimentos no mercado imobiliário, processamento de pagamentos e mercado de capitais também estão sendo afetados pela presença de startups do setor. Mas provavelmente nenhuma inovação associada à fintech esteja gerando tantas discussões quanto as chamadas criptomoedas - nosso tema para semana que vem. Até lá.

*Fundador da GRIDS Capital, é Engenheiro de Computação e Mestre em Inteligência Artificial