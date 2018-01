A ferro e fogo

O Brasil possui um dos sistemas financeiros mais sofisticados do mundo, desenvolvido em um ambiente de sucessivas crises econômicas que se repetem praticamente desde o início da História do país. Há cerca de vinte anos atrás os sistemas de computação de um Banco brasileiro precisavam ser capazes de alterar o nome da moeda utilizada no país de tempos em tempos, exigindo um grau de flexibilidade e adaptabilidade significativo. Entre 1967 e 1994 passamos do cruzeiro novo para o cruzeiro, depois para o cruzado, cruzado novo, de volta para o cruzeiro, para o cruzeiro real e finalmente para o real.

Ao contrário do que poderia se supor, esta volatilidade estrutural à qual a economia está permanentemente submetida - seja por fatores externos ou, na maior parte do tempo, internos - foi controlada por uma série de medidas tomadas pelas autoridades monetárias que acabaram por sanear o sistema financeiro, minimizando os chamados riscos sistêmicos. Este tipo de risco é aquele que mais preocupa e que maior dano pode causar à economia de uma nação: ocorre quando o próprio sistema financeiro não pode mais operar por força de eventos econômicos e/ou operacionais. Os EUA, por exemplo, chegaram muito perto desta situação durante a crise das hipotecas em 2008, forçando medidas inéditas por parte do Federal Reserve (o Banco Central norte-americano) - medidas essas que repercutem até hoje nos mercados financeiros globais.

Como consequência desta turbulenta História econômica que se impõe ao Brasil, existe a permanente preocupação em relação a quaisquer elementos que possam colocar em risco a solidez do sistema financeiro. Conforme falamos na semana passada, plataformas para concessão de empréstimos online ao redor do mundo em geral operam sem a presença de uma instituição financeira. No Brasil, no entanto, isso não é permitido: qualquer intermediação precisa ser realizada por uma entidade autorizada pelo Banco Central, fazendo com que as plataformas locais tornem-se efetivamente correspondentes bancários. Biva, BizCapital, Geru, Just, e outras "fintechs" buscam na tecnologia a eficiência para analisar e acelerar o processo de concessão de empréstimos, assumindo o risco e buscando manter as taxas de inadimplência sob controle, enquanto ao mesmo tempo procuram oferecer taxas mais competitivas especialmente em empréstimos menores, mais difíceis de serem analisados e negociados em Bancos.

As formas de análise de crédito - parte fundamental do processo de concessão de empréstimos - também estão mudando. Se tradicionalmente o histórico bancário de um cliente era utilizado com as informações do balanço de sua empresa, a proliferação das fintechs busca atender pessoas sem histórico no mercado financeiro - um contingente, segundo a empresa de cálculo de pontuação de crédito norte-americana FICO - de cerca de 3 bilhões de pessoas. Sistemas em desenvolvimento para avaliação do risco de um determinado solicitante de empréstimo incluem o uso de técnicas de inteligência artificial bem como a análise do seu perfil no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e outras redes sociais e análises das respostas a avaliações psicotécnicas realizadas online.

Mas a área de FinTech não se limita às plataformas de empréstimos online. De forma análoga ao setor de EdTech, o setor de FinTech atua sobre uma série de aspectos da indústria, inclusive em duas áreas que já receberam seus próprios nomes: InsureTech (inovações para indústria de seguros, com empresas como Everquote e Oscar, nos EUA, Coverfox na Índia, Zhong An da China e Bidu, Minuto Seguros e Youse no Brasil) e RegTech (inovações para o monitoramento dos aspectos regulatórios associados aos negócios, como a inglesa ComplyAdvantage, a norte-americana Digital Reasoning e a irlandesa Fenergo).

Todas estas empresas usam a tecnologia para reduzir a complexidade, o tempo e as ineficiências de processos estabelecidos há muito tempo e que não têm mais espaço em um mundo conectado. Empregos serão criados e destruídos ao longo desta transformação, que já impacta todos os aspectos da relação das pessoas com o dinheiro - nosso tema para semana que vem. Até lá.

*Fundador da GRIDS Capital, é Engenheiro de Computação e Mestre em Inteligência Artificial