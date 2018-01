AB Inbev fecha compra da SABMiller por       US$ 105,5 bilhões

LONDRES - A Anheuser-Busch InBev (AB InBev) anunciou nesta quarta-feira o fechamento de um acordo formal para a compra da SABMiller, por 69,78 bilhões de libras (US$ 105,5 bilhões), numa transação que criará um gigante do setor cervejeiro com domínio de uma parte significativa do mercado mundial.

Como parte do acordo, a SABMiller vai vender sua participação de 58% na joint venture MillerCoors ao parceiro Molson Coors Brewing, que detém os outros 42%, por US$ 12 bilhões. A empresa também venderá o negócio internacional da Miller. Como resultado, a Molson passará a ser a segunda maior cervejaria nos EUA, com uma fatia de 25%, menor apenas que a da AB InBev, de 45%.

A venda da MillerCoors, que comercializa as marcas Miller Lite, Miller High Life e Blue Moon, é necessária para que a AB InBev garanta aprovação regulatória nos EUA para a aquisição da SABMiller.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A AB InBev planeja buscar a listagem de suas ações na Bolsa de Johanesburgo no curto prazo. As ações ordinárias da empresa que resultará do acordo serão negociadas em Bruxelas, Johanesburgo e México. Os American Depositary Shares (ADS) serão listados em Nova York.

A AB InBev prevê que a compra da SABMiller gerará pelo menos US$ 1,4 bilhão em sinergias anualmente até o fim do quarto ano após o acordo ser concluído.

A expectativa é que o acordo, que confirma o preço de 44 libras por ação que a AB InBev ofereceu pela SAB Miller, seja completado no segundo semestre de 2016. O valor da oferta representa ágio de 50% em relação ao preço da ação da SABMiller em 14 de setembro, dia que antecedeu rumores sobre uma possível transação.

Por volta das 7h50 (de Brasília), as ações da SABMiller subiam 2,7% na Bolsa de Londres, enquanto as da AB InBev avançavam 0,6% em Bruxelas. Fonte: Dow Jones Newswires.