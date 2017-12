AB InBev anuncia compra da maior cervejaria artesanal de Los Angeles

A Anheuser-Busch InBev, controladora da Ambev, disse que está comprando a cervejaria Golden Road, sediada em Los Angeles, em seu mais recente esforço à crescente demanda por cervejas artesanais. Os termos do acordo não foram divulgados. A aquisição deverá ser concluída no quarto trimestre do ano.

A AB InBev, maior cervejaria do mundo, detentora de marcas como Budweiser e Bud Light, tem feito um grande esforço ao longo dos últimos anos para recuperar o atraso com os consumidores norte-americanos, que cada vez mais estão comprando cervejas de sabores leves, como a Bud Light, a mais saborosa India Pale Ales e cervejas feitas por cervejarias artesanais.

A Golden Road é a maior cervejaria artesanal em Los Angeles. As suas cervejas incluem a Point the Way IPA, Wolf Among Weeds IPA, Golden Road Hefeweizen e a uma coleção de cervejas sazonais. A empresa, que vende tanto cervejas em lata quanto chopes, espera vender 45 mil barris de cervejas este ano.

O negócio é a quinta aquisição da AB InBev neste setor desde 2011. AB InBev comprou a sua primeira cervejaria artesanal em 2011, pelo valor de US$ 38,8 milhões, com base em Chicago Goose Island. Ela também comprou a Blue Point Brewing Co, com sede em Nova York, a 10 Barrel Brewing, com sede na cidade de Bend, em Oregon, e a Elysian Brewing, com sede em Seattle.

A aquisição Golden Road dará a AB InBev uma posição no crescente mercado de Los Angeles de cerveja artesanal. As recentes aquisições da cervejaria somaram os preços das cervejas artesanais em mais de US$ 1.000 por barril.

O mercado de cervejas artesanais dos Estados Unidos mais do que duplicou na última década para 9%, enquanto a participação de cervejas tradicionais, como Budweiser e Miller Lite caíram para 77% de 86%, respectivamente, de acordo com a Beer Marketer. A cerveja importada domina o resto do mercado.

O acordo com a Golden Road é o terceiro do tipo neste mês. A MillerCoors LLC, uma joint venture entre a SABMiller e a Molson Coors Brewing, anunciou recentemente um acordo com a San Archer, em San Diego. A holandesa Brewer Heineken NV disse no início deste mês que adquiriu uma participação de 50% na Lagunitas Brewing, a sexta maior cervejaria independente nos EUA.