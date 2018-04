AB Inbev vende distribuidora norte-americana Labatt A Anheuser-Busch InBev, maior cervejaria do mundo, informou nesta segunda-feira ter chegado a um acordo para a venda da InBev USA, a distribuidora norte-americana da cerveja canadense Labatt, a uma afiliada da empresa de private equity KPS Capital Partners. A venda é um requisito imposto pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos para abrir caminho para a compra pela Inbev da rival norte-americana Anheuser-Busch, completada em novembro por 52 bilhões de dólares. Não foi revelado nenhum detalhe financeiro do acordo anunciado nesta segunda-feira. A KPS Capital Partners é uma empresa de private equity com capital de mais de 1,8 bilhão de dólares, segundo informou a AB InBev em comunicado. (Por Philip Blenkinsop; )