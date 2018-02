Abag: 5º Congresso de Agribusiness ocorre em São Paulo Abag: 5º Congresso de Agribusiness ocorre em São Paulo O 5º Congresso Brasileiro de Agribusiness ocorrerá dias 1º e 2 de agosto, no Hotel Gran Meliá, em São Paulo. É a primeira vez que a data é alterada. Antes iria acontecer dias 19 e 20 de junho. A alteração ocorreu em virtude dos candidatos à Presidência da República ainda estarem em processo de desincompatibilização de suas funções e não haveria tempo hábil para a ABAG concretizar as gravações com a opinião dos candidatos sobre as prioridades que todos darão ao agronegócio. Com o tema ?Bases para o Futuro?, o congresso é realizado pela Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG), com patrocínio da Abimaq, Agroceres, Anfavea, Banco do Brasil, Bayers CropScience, BM&F, Bunge, Citrovita, Petrobrás, Roundup Ready, Sadia e Unica e apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Abag de Ribeirão Preto. O evento irá inovar mais uma vez este ano. ?Teremos oito palestras, todas com debates e o jornalista Alexandre Garcia apresentará as propostas da ABAG aos presidenciáveis?, informa o presidente Carlo Lovatelli. Os temas serão: Diversificação e Sustentabilidade; Integração: Lavoura e Pecuária e Integração: Alimento e Energia; Cenário Macroeconômico; Infra-estrutura; Financiamento; Sanidade e Cenário Político. Os convidados confirmados para as palestras são: Eduardo Giannetti da Fonseca (Ibmec-SP); Alysson Paulinelli (Listen); Luiz Carlos Corrêa Carvalho (diretor da Abag e da Usina Alto Alegre); Pedro Parente (Grupo RBS); Paulo Protásio (Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga); Félix Schouchana (diretor da Abag e da BM&F) e Sebastião Costa Guedes (Conselho Nacional da Pecuária de Corte). O 5º CBA entregará também pela terceira vez o prêmio ?Personalidade do Agronegócio?. As inscrições já começaram e vão até 27 de julho. Valor: R$ 350,00. Credenciamento com Wenter Eventos, fone: 11 5181-2905. E credenciamento imprensa contatar a assessora de Comunicação da ABAG, a jornalista Ana Purchio, fones: 11 3285-3100/cel. 9916-3303, e-mail: comunicacao@abag.com.br.