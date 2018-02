Abag: 5º Congresso de Agribusiness ocorre em São Paulo Abag: 5º Congresso de Agribusiness ocorre em São Paulo O 5º Congresso Brasileiro de Agribusiness ocorrerá dias 1º e 2 de agosto, no Hotel Gran Meliá WTC, Avenida das Nações Unidas, 12.559, em São Paulo. É a primeira vez que a data é alterada. Antes iria acontecer dias 19 e 20 de junho. A alteração ocorreu em virtude dos candidatos à Presidência da República ainda estarem em processo de desincompatibilização de suas funções e não haveria tempo hábil para a Abag concretizar as gravações com a opinião dos candidatos sobre as prioridades que todos darão ao agronegócio. Com o tema ?Bases para o Futuro?, o congresso entregará também pela terceira vez o prêmio ?Personalidade do Agronegócio?. Credenciamento com Wenter Eventos, fone: (11) 5181-2905, e-mail: comunicacao@abag.com.br. Veja a programação de hoje: Dia 2 de agosto de 2006 (quarta-feira) 9 horas - presidente da mesa: Werner Santos, vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) Infra-estrutura: Paulo Manoel L. C. Protasio, presidente da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga (Anut) 10 horas - Presidente da mesa: Ricardo Alves da Conceição, vice-presidente de Agronegócios e Governo do Banco do Brasil Financiamento: José Roberto Mendonça de Barros, sócio-diretor da MB Associados 11 horas - Coffee-break 11h30 - Presidente da mesa: Eduardo Pereira de Carvalho, presidente da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) Sanidade: Sebastião Costa Guedes, presidente do Conselho Nacional da Pecuária de Corte (CNPC) 12h30 - Almoço 14 horas - Presidente da mesa: Carlo Lovatelli, presidente da Associação Brasileira de Agribusiness (Abag) Cenário Político: Alexandre Garcia, jornalista 14h40 - Propostas da Abag para a criação de Bases para o Futuro Apresentação: Carlo Lovatelli, presidente da Associação Brasileira de Agribusiness (Abag) 15h00 Coffee-break 15h30 Apresentação: Alexandre Garcia, jornalista Propostas dos Candidatos à Presidência da República para o Agronegócio Brasileiro Comentários: Carlo Lovatelli, presidente da Associação Brasileira de Agribusiness (Abag) Antônio Ernesto de Salvo, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) Márcio Lopes de Freitas, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) João de Almeida Sampaio Filho, presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB) 18 horas - Cerimônia de Encerramento