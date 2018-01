Abilio Diniz amplia fatia no Carrefour Brasil para 12%

A Península, escritório de investimentos da família do empresário Abilio Diniz, informou que está exercendo o direito de ampliar sua fatia no Carrefour Brasil. Abilio, que é ex-dono do Pão de Açúcar, passa a deter agora 12% da subsidiária brasileira - depois de já ter comprado 10% em dezembro de 2014.

A ampliação da fatia já estava prevista no acordo firmado quando o primeiro negócio foi firmado ano passado.

Essa operação marca a primeira captação de recursos de terceiros pela Península. A transação foi acordada entre o Fundo Península II e GIC, fundo soberano de Cingapura.

"Essa transação com GIC reforça a visão da Península Participações sobre a importância de parcerias de longo prazo com os principais investidores globais", diz em nota a empresa de investimentos.

No primeiro trimestre, o Brasil continuou liderando o aumento das vendas entre as três grandes unidades globais da rede francesa Carrefour.

A filial brasileira registrou crescimento nas vendas de 8,4% na comparação com os três primeiros meses do ano passado no conceito de mesmas lojas - pontos abertos há mais de um ano - e sem incluir combustível.

Em termos orgânicos - conceito que leva em conta as novas lojas -, o desempenho no Brasil foi mais forte, com alta de 13,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.

À época, a empresa chamou atenção para o bom resultado "mesmo com a forte base de comparação", já que no primeiro trimestre de 2014 as vendas haviam crescido 8,3%.

O relatório da rede varejista francesa destacou ainda o fato de que as vendas crescem em todos os formatos operados pela rede no Brasil, como hipermercados, supermercados, lojas de conveniência e "atacarejo" (combinação de atacado com varejo), com a bandeira Atacadão.

(Com informações de Fernando Nakagawa, da Agência Estado)