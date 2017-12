ABMR&A prepara pesquisa sobre perfil do produtor rural no Brasil São Paulo, 7 - A ABMR&A - Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, entidade que reúne profissionais de marketing e empresas do agronegócio, está preparando a quarta atualização da "Perfil Comportamental e Hábitos de Mídia do Produtor Rural Brasileiro". O estudo vai atualizar o conteúdo da pesquisa realizada em 1999, que se tornou uma das mais completas fontes de informação no planejamento de marketing no setor. Entre os temas que serão abordados na pesquisa estão: o comportamento do produtor rural em relação aos fornecedores de insumos, equipamentos e serviços para a agropecuária, revelando seus hábitos de compra e de mídia, incluindo os novos meios que têm crescido em importância nos últimos anos, como a Internet. O trabalho será realizado pelo instituto de pesquisas Kleffmann & Partner, e será feito a partir de 2.400 entrevistas individuais cobrindo nove estados brasileiros e as 11 culturas e quatro rebanhos mais representativos do agronegócio brasileiro.