Abril Educação lança sistema com instituição no Ceará A Abril Educação anunciou nesta segunda-feira, 15, parceria com instituição do Ceará para lançamento do Sistema de Ensino Farias Brito. Com o produto, a companhia passa a contar com uma nova marca de sistemas de ensino, segmento em que já atua com nomes como Anglo, SER, Maxi, pH e GEO.