Academia é condenada a pagar danos materiais por imitar Smart Fit

A academia de ginástica Stilo Fit terá de pagar indenização à Smart Fit pelo uso fraudulento da marca e do conjunto-imagem da rede. A sentença foi dada pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Segundo nota divulgada, os desembargadores entenderam que a intenção da Stilo Fit era a de se apropriar, de modo fraudulento, do prestígio comercial e da clientela da Smart Fit. Para evitar concorrência desleal, a Stilo Fit deve deixar de usar a marca e o conjunto-imagem - caso contrário, terá de arcar com uma multa diária de R$ 2 mil por infração.