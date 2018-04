Ação da Light sai a R$24 em oferta secundária

O preço ficou abaixo do valor de fechamento das ações da Light na Bovespa nesta segunda-feira, de 25,05 reais.

De acordo com informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação envolve 32.170.480 ações. Assim, o giro financeiro da oferta é de cerca de 772 milhões de reais, de acordo com dados na CVM.

A EDF está saindo do capital da Light, enquanto o BNDESPar está reduzindo sua participação no capital da distribuidora de energia do Rio de Janeiro.

O coordenador-líder da oferta é o Itaú BBA.

(Texto de Eduardo Simões)