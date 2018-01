Ação do Twitter recua para mínima histórica

As ações do site de microblogs Twitter atingiram o valor mais baixo já registrado na quinta-feira, após a empresa informar que o crescimento da base de usuários estagnou pela primeira vez desde a abertura de capital da companhia em 2013. As ações foram negociadas em torno de US$ 14.

Mais de 20 corretoras reduziram seus preços-alvos para as ações do Twitter, que acumulam queda de mais de 35% em menos de seis semanas e de mais de 50% deste que o presidente-executivo, Jack Dorsey, retornou em julho.

A Starmine, uma unidade da Thomson Reuters, definiu o valor intrínseco da ação em US$ 11,40, o que significa que o papel pode sofrer novas baixas.

Na divulgação de resultados, na quarta-feira, o Twitter informou que teve 320 milhões de usuários ativos por mês no quarto trimestre, estável sobre o trimestre anterior e abaixo dos 323 milhões esperados em pesquisa da RBC Capital Markets.

Mas Dorsey afirmou que a analistas que o nível de usuários ativos em janeiro "retornou para os patamares do terceiro trimestre".

Enquanto isso, o vice-presidente operacional, Adam Bain, afirmou em entrevista à CNBC que mais de 500 milhões de pessoas que o Twitter descreve como usuários sem conta no serviço, visitaram o site, provendo uma nova fonte de receita de publicidade para a companhia.