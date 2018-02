Acidente em instalação de petróleo na Venezuela deixa feridos Um acidente feriu dois trabalhadores em uma instalação nacionalizada em maio pela Venezuela que converte petróleo bruto em leve, informou a estatal venezuelana PDVSA neste sábado. O acidente de sexta-feira na usina auxiliar de Sincor não afetou as operações de produção no projeto, onde os menores parceiros são a francesa Total e a norueguesa Statoil, relatou um porta-voz da PDVSA. Dois funcionários tiveram ferimentos leves, segundo o porta-voz. Um jornal venezuelano relatou que três pessoas ficaram feridas quando uma válvula explodiu devido à forte pressão, levando ao esvaziamento da instalação. A Venezuela obteve uma participação majoritária em quatro projetos de refino de petróleo na grande reserva de Orinoco e começou a operar em maio instalações que, por anos, haviam sido controladas por gigantes do setor como a Exxon Mobil e a Chevron . Analistas da indústria levantaram preocupações de que a produção pode cair e que trabalhadores podem se ferir nas quatro instalações, além de problemas de manutenção, os quais têm sido frequentes em outras operações de refino administradas pela companhia estatal. O ocorrido, na sexta-feira, foi o primeiro acidente sério em um dos projetos nacionalizados pelo presidente Hugo Chávez desde que ele decretou o processo de estatização.