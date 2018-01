Acionista minoritário da Oi prepara plano de recuperação judicial alternativo

RIO - O empresário Nelson Tanure, acionista minoritário da Oi por meio do fundo Société Mondiale, prepara um plano de recuperação judicial paralelo ao que vem sendo desenhado pela administração da companhia e pretende torná-lo público em setembro apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real da Agência Estado.

O presidente da Oi, Marco Schroeder, informou na semana passada que a empresa deve apresentar o plano entre o final de agosto e o início de setembro. Mas, segundo a fonte, Tanure defende que a alternativa que terá em mão será mais atrativa. O que ainda não está claro é como planeja fazer com que prevaleça a sua oferta, uma vez que a elaboração da proposta aos credores deve ser feita pela companhia.

O certo é que ele se movimenta para ganhar poder na operadora de telecomunicações afastando os membros do Conselho de Administração ligados a Pharol (antiga Portugal Telecom, maior acionista individual da Oi) e elegendo seus indicados. Procurado, o empresário não quis fazer comentários.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tanure já estaria alinhado com ao menos oito fundos acionistas da Oi, alguns deles aumentaram ou adquiriram ações da empresa depois do pedido de recuperação judicial. Parte deles tem 4,8% de participação no capital social. Dessa forma, não precisam revelar ao mercado as suas posições, o que é mandatório a partir de 5%.

Entre as propostas do plano do investidor, está a de que seja feita uma operação de "spin-off" (separação) de unidades da empresa, apurou o Broadcast. Os credores poderia converter parte da dívida em participações nelas. Além disso, defende um desconto (haircut) para os credores em cerca de 50%, abaixo do percentual sugerido pela Oi.

Nas conversas com bondholders antes de entrar com o plano de recuperação judicial, estava previsto haircut de 70% da dívida, sendo que metade do restante seria convertida em novos títulos de dívida e a outra metade em ações.

Apesar da resistência do Conselho de Administração, Tanure trabalha para manter em 8 de setembro as assembleias de acionistas, uma delas para destituir a maior parte dos atuais membros do conselho de administração da Oi, que são ligados à Pharol (antiga Portugal Telecom, maior acionista individual da Oi).

Apesar de estar alinhado com o grupo de fundos na tentativa de tirar os portugueses do conselho, o empresário defende que o grupo não vota em bloco. O fundo Société Mondiale teria 6,32% da tele, mas o percentual deve ser elevado nas próximas semanas.

O conselho da Oi já informou ao mercado que a realização da assembleia depende de uma análise prévia da 7ª Vara Empresarial do Rio, responsável pelo processo de recuperação judicial da Oi.

O Broadcast apurou que na visão do empresário, apesar do seu endividamento, a Oi é uma companhia atrativa por causa dos seus ativos que inclui uma extensa rede de fibra óptica. Tanure iniciou a compra de participação na tele há cerca de seis meses.

O empresário é conhecido por comprar posições em empresas com dificuldades financeiras. Um caso mais recente foi o da petroleira HRT (rebatizada de PetroRio), onde adquiriu participação relevante e se tornou um dos principais investidores depois que a companhia viu seu valor derreter na Bolsa por não conseguir cumprir várias promessas de produção de petróleo.