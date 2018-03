Acionistas aprovam incorporação da Bertin e JBS Couros

Os acionistas da JBS Friboi aprovaram hoje a incorporação, pela companhia, de suas subsidiárias integrais Bertin S.A. e JBS Couros Ltda. Segundo a empresa, a incorporação da Bertin, que ocorreu após prévia aprovação da assembleia geral realizada na última terça-feira, representa importante passo para a efetivação da integração das operações da Bertin e da JBS.

Como resultado da reorganização societária que precedeu a incorporação da Bertin, o controle da JBS permanece exercido pela Família Batista, através da FB Participações S.A., que é titular de ações representativas de aproximadamente 60% do capital da empresa.

Ao mesmo tempo, a JBS concluiu, por intermédio de sua subsidiária JBS Holdings USA, Inc., a aquisição do controle societário da norte-americana Pilgrims Pride Corporation por US$ 800 milhões, pagos em dinheiro, conforme divulgado na última segunda-feira. Nesse contexto, deu-se a emissão de debêntures no valor total de R$ 3,479 bilhões (equivalente a US$ 2 bilhões), capitalização essa que foi apoiada pela BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, que assumiu o compromisso firme de subscrição da totalidade das debêntures.

A JBS observa que todas essas operações estão inseridas dentro da estratégia de diversificação e expansão da companhia, visando à formação de uma empresa líder mundial no setor de proteína animal e à reafirmação da posição do Brasil num mercado altamente competitivo e globalizado.