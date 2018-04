Ações da JBS sobem pelo segundo dia após balanço

As ações ordinárias da JBS, dona da Friboi, fecharam em alta ontem, 15, de 1,05%, um dia após o divulgação de resultados da companhia. Hoje, elas avançam 0,81%, a R$ 8,76, por volta das 11h20. O grupo anunciou queda de 79,8% de seu lucro, para R$ 309,8 milhões no segundo trimestre. As vendas líquidas caíram 4,6%, para R$ 41,6 bilhões.

Em teleconferência, o presidente da JBS, Wesley Batista, afirmou que espera melhores resultados para a companhia para o segundo semestre. Os resultados do segundo trimestre foram afetados, segundo ele, pela variação do câmbio. O grupo JBS e a holding J&F, da família Batista, entraram no olho do furacão em 17 de maio, quando vieram à tona as delações dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

A empresa colocou diversos ativos à venda após a delação. Além das operações de carne da América do Sul, negociadas para o Minerva, o grupo se desfez de Vigor e Alpargatas. Agora, negocia o frigorífico Moy Park, a Eldorado (de celulose) e ativos de confinamento de gado nos EUA, além da Âmbar, de energia. Batista disse que o grupo não pretende se desfazer de mais ativos.

Segundo ele, a empresa não desistiu de fazer a abertura de capital da JBS Foods International na Bolsa de Nova York (Nyse). Batista disse que o projeto deverá ocorrer a partir de 2018.

A companhia, que negociou acordo de leniência e concordou em pagar R$ 10,3 bilhões ao Ministério Público Federal (MPF), está em conversas para concluir medida parecida com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ).

Assembleia. O braço de participações do BNDES, o BNDESPAr, acionista do grupo, convocou para o dia 1.º de setembro Assembleia Geral Extraordinária da JBS e se manifestou que tem intenção de votar favoravelmente para uma ação civil contra os irmãos Batista. A JBS preferiu não fazer "manifestações de qualquer acionista antecipadamente à AGE".