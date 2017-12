Ações da Sadia começam a ser negociadas no Latibex dia 15 Londres, 4 - O Latibex informou hoje que as ações preferenciais do grupo Sadia começarão a ser negociadas em seu pregão no próximo dia 15 de novembro. Com essa nova incorporação, o Latibex, que é o mercado acionários em euros para grupos latino-americanos da Bolsa de Valores de Madri, passará a contar com 32 ações de grupos sediados em sete países latino-americanos. "Isso consolida o Latibex como o terceiro maior mercados de valores latino-americanos por valor bolsátil", disse a bolsa madrilena em nota oficial. A Sadia já recebeu todas as autorizações necessárias para a sua incorporação ao Latibex. O grupo Espírito Santo Investment será o especialista intermediário das ações preferenciais da empresa alimentícia brasileira em Madri. "A Sadia quer compartilhar seu potencial de crescimento com os investidores europeus e o Latibex representa a melhor via de acesso para isto", disse o diretor financeiro da empresa, Luiz Gonzaga Murat. Ele observou que a Sadia tem uma forte presença no Eexterior, sendo que cerca de 50% de seu faturamento é gerado em exportações. O mercado europeu representa cerca de 30% do total de exportações da empresa. No dia próximo dia 15, Murat fará uma apresentação da empresa aos investidores e analistas na bolsa de Madri. O Latibex informou também que a Sadia integrará seu índice de mercado FTSE Latibex All Share.