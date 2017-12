Ações do Carrefour caem 2% em Paris após abertura de capital no Brasil

As ações do grupo varejista francês Carrefour recuavam mais de 2% na bolsa de Paris, nesta quarta-feira, 19, após a oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) das operações no Brasil ter sido precificada no piso da faixa indicativa de R$ 15 a R$ 19.

Apesar disso, a operação movimentou R$ 5,125 bilhões, considerando os lotes primário (ações novas) e secundário (papéis detidos por sócios), o que configura o maior IPO no Brasil em quatro anos. As ações ofertadas começam a ser negociadas em 20 de julho.

A consultoria Raymond James cortou em € 1 o preço-alvo das ações da varejista francesa em Paris, para € 25, reiterando a recomendação "outperform", que podem ter uma performance melhor do que o esperado.

Para o UBS, a avaliação das operações do Carrefour Brasil ficou abaixo do número que a maioria dos investidores considerava em seus modelos.

O banco suíço ainda disse que o novo presidente-executivo do grupo Carrefour, Alexandre Bompard, que assumiu na terça-feira, deve focar em recuperar a competitividade de preços na França.

Já a Raymond James informou que vai monitorar os primeiros anúncios e decisões de Bompard como presidente-executivo quando o grupo divulgar os resultados do primeiro semestre de 2017, em 30 de agosto.

Em 6 de julho, o diretor financeiro do Carrefour não confirmou em teleconferência com analistas o consenso de mercado para o lucro antes de juros e impostos (Ebit) da varejista em 2017, de € 2,49 bilhões, gerando preocupações em relação à perspectiva de lucro.