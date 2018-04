Ações sobem em sessão de pouco volume após feriado As bolsas de valores norte-americanas fecharam em alta nesta sexta-feira, em dia de fraco volume de negócios depois do feriado de Ação de Graças. Investidores monitoraram os varejistas no primeiro dia da temporada de compras de final de ano. O índice Dow Jones teve alta de 1,17 por cento, a 8.829 pontos. O S&P 500 subiu 0,96 por cento, a 896 pontos. O Nasdaq avançou 0,23 por cento, a 1.535 pontos. Ações do setor financeiro registraram ganhos, com sinais de que as medidas de liquidez adotadas pelo governo estão começando a surtir efeito. Mas papéis do setor varejista caíram, com o início da temporada das compras de final de ano em um momento de economia fraca. "É um dia de pouco volume, então nós vimos alguma volatilidade, com tantas pessoas fora do mercado", afirmou Robert Finkel, operador da Stifel Nicolaus. O feriado norte-americano irá testar a força da confiança dos consumidores, um principal fator da economia norte-americana, à medida que o país enfrenta a pior crise financeira desde a Grande Depressão. Se os norte-americanos não consumirem, companhias em todo o mundo podem sentir o reflexo em suas exportações e lucros.