Despreocupado, Araújo afirmou que sequer sabia confirmar se as duas cargas já haviam sido entregues. As duas cargas, uma de 600 mil e outra de 800 mil barris, teriam sido entregues no ano passado. Os comentários foram feitos a jornalistas, no Rio, após evento da empresa para publicação de livro sobre cenários de energia para o futuro.