Acordo de US$ 60 bi entre Disney e Fox ganha força

A Disney pode anunciar a aquisição da Fox na semana que vem por até US$ 60 bilhões, em um dos maiores negócios da indústria de mídia já realizados, informou nesta terça-feira, 5, a emissora norte-americana CNBC.

Segundo a CNBC, os dois grupos têm se aproximado de um acordo, que contemplaria os estúdios de cinema e as marcas da Fox, bem como redes regionais de esportes, participações em serviços de streaming como o Hulu, e canais como o Nat Geo.

Já a Fox permaneceria com suas divisões de negócios e notícias, incluindo a emissora de TV norte-americana e as operações voltadas às transmissões esportivas nos Estados Unidos.

A Disney, que tem hoje valor de mercado de US$ 166 bilhões, porém, não está sozinha na briga pelos ativos da Fox, comandada por Rupert Murdoch. De acordo com a agência de notícias Reuters, a operadora norte-americana Comcast, que é dona do grupo NBC Universal, também está interessada em negociar com a Fox.

Conversas. A preferência da família Murdoch, porém, é pela empresa do Mickey Mouse. Por dois motivos: o acordo teria mais facilidade de passar por autoridades regulatórias no mundo todo, e o pagamento seria feito em ações da Disney, e não da Comcast, cujo negócio de telecomunicações está em transição. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS