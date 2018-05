Acordo entre Gol e Alitalia será concluído em 2014

Até o final do ano, disse Kakinoff, será realizada a equivalência dos programas de milhagem Smiles, da Gol, e MilleMiglia, da Alitalia. Os clientes dos dois programas de fidelidade poderão acumular e resgatar milhas em todos os voos "elegíveis e operados" pelas duas companhias.

O acordo de compartilhamento estará valendo por completo apenas em 2014, quando os clientes brasileiros poderão comprar bilhetes para voos operados pela Alitalia pelo sistema da Gol. "Para nos é mais que um acordo de codeshare, é uma extensão da Gol no mercado internacional", disse Kakinoff, ao reforçar o plano em aumentar a participação das viagens internacionais nas receitas da companhia.

Kakinoff disse, também, que para a Alitalia o acordo permite que ela ofereça ao seu cliente não apenas destinos do Brasil, mas também para outras nações da América do Sul, Caribe e sul dos Estados Unidos - locais para onde a Gol possui voos. Em contrapartida, a Gol poderá oferecer destinos europeus atendidos pela Alitalia.

O executivo da Alitalia afirmou que o codeshare dá início ao plano de negócios da companhia de 2013 a 2016. "No mundo de hoje, se quisermos ser intercontinentais, temos que fazer alianças", disse, durante entrevista coletiva.

Autorização

O presidente da Gol explicou que o acordo precisa ser autorizado pelas autoridades governamentais dos dois países, mas disse que o processo não trará problemas e deverá demorar "pouquíssimas semanas". "Não há possibilidade de haver negativa, é apenas um rito burocrático", disse. Segundo ele, para operadores de turismo a primeira fase do codeshare (para clientes que partem da Itália) estará disponível para a venda em questão de dias.

O presidente da Gol, Paulo Sérgio Kakinoff, disse que a empresa pretende anunciar mais um acordo de compartilhamento de voos (codeshare) com uma empresa europeia em 2013. De acordo com ele, 85% das viagens que o brasileiro faz para o exterior tem como destino a América do Norte e a Europa.

A Gol fez seu primeiro contrato desse tipo com a Delta. Com outras companhias que detém acordos de codeshare - Air France/KLM, Iberia e Qatar - o sistema em vigor é o chamado one way, quando apenas os passageiros das empresas internacionais podem comprar bilhetes de destinos brasileiros operados pela Gol.