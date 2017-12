Açúcar: Brasil pode compensar déficit no 1ºtri/2005, diz ED&F São Paulo, 3 - Apesar da estimativa de déficit na produção global de açúcar no final de 2005, a oferta de açúcar brasileiro para o mercado é "mais que suficiente" para o primeiro trimestre do próximo ano, diz a consultoria ED&F Man em seu relatório mensal divulgado hoje. "A última safra sugere que a disponibilidade de açúcar demerara vai se estender pelo primeiro trimestre do próximo ano ou até mais no caso do açúcar cristal ensacado, deixando o contrato nº11 da New York Board of Trade (NYBOT) sobrevalorizado", afirma a ED&F Man. Apesar de a Índia ter aumentado as compras nos últimos três meses, ainda existe um grande volume de açúcar em consignação sem que a venda tenha sido completada, aumentando o tom baixista nos fundamentos. Entretanto, a consultoria espera notícias altistas para os próximos três meses no mercado com a expectativa de redução das safras da Tailândia, China e Índia. A estimativa de produção do Centro-Sul do Brasil é de 13,3 milhões de t, com quase 1 milhão destinado aos estoques, fator que pressiona o contrato março de demerara, diz a consultoria. Segundo a ED&F, os produtores da América Central, Cuba e Tailândia irão fixar os preços no mercado de demerara no início do ano e da Tailândia e da América Central no de refinado, enquanto os produtores da União Européia (UE) deverão diminuir a atuação nos mercados, prevê a consultoria. A ED&F alerta para o aumento da preocupação quanto à qualidade do açúcar produzido na Tailândia, embora ele ainda seja ofertado com um desconto de 50 pontos sobre o março. Já as exportações brasileiras ficaram acima de 1 milhão de t nos últimos 3 meses, diz o relatório. Arábia Saudita e Índia foram os principais destinos, diz o relatório. As exportações de refinado do país diminuíram tanto no Centro-Sul como no Nordeste, "queda que pode ser atribuída a rumores no mercado de que as usinas estão retendo seus estoques, ao alto custo do frete ou a maior disponibilidade do produto da UE", segundo o relatório. No caso do açúcar refinado, a expectativa da consultoria é que na Europa a produtividade permaneça igual, já que os fatores climáticos limitam o potencial de desenvolvimento do conteúdo de açúcar. O relatório também diz que o plantio deve permanecer igual na UE em 2005, pois as reformas para o setor planejadas pelo bloco não ficarão prontas antes de 2006. As informações são da Dow Jones.