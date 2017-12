Açúcar: China deve importar 2 milhões de t ao ano até 2010 São Paulo, 24 - A China precisará importar cerca de 2 milhões de t de açúcar até 2010 para atender sua crescente demanda, disse hoje o secretário geral da Associação de Açúcar da China, Jiao Nianmin, durante encontro anual da Organização Internacional do Comércio. "Até 2010, a China se tornará um importante player no mercado mundial de açúcar e deverá impulsionar o desenvolvimento global do setor", disse Jiao. "Até lá, a China será não apenas um grande produtor, mas um importante consumidor e importador de açúcar", completa. Segundo ele, a produção de açúcar até 2010 será de 14 milhões de t e a demanda total será de 16 milhões de t. Na safra 2003/04, o país produziu 10,02 milhões de açúcar e importou 1,2 milhão de t, informou o secretário. O consumo de açúcar cresceu 7,6% nos últimos 5 anos. No ano safra 200/04, o consumo de açúcar atingiu 11 milhões de t. Nos últimos 10 anos, de acordo com Jiao, o consumo chinês respondeu por 13% do total consumido no mundo. Durante as negociações para a entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC), disse o secretário, diversos países pediram a maior abertura do mercado chinês para o açúcar. Ele também afirmou que o país está implementando um programa para a produção e criação de indústria de etanol, mas não deu detalhes. As informações são da Dow Jones.