Açúcar: cresce fila de navios para embarque em portos brasileiros São Paulo, 18 - A fila de navios para carregar açúcar aumentou nos portos brasileiros nesta semana, informa a agência marítima Williams Brazil. As embarcações devem carregar 1,094 milhão de toneladas do produto nos próximos 30 dias, volume maior que o registrado na semana passada (1,075 milhão de t) para os 30 dias posteriores. Santos tem a maior fila. Lá devem ser embarcadas 642.350 t de açúcar. Maceió vem em segundo lugar, com 192.700 t. A maior parte do açúcar a ser carregada é do tipo de alta polarização (refinado): 652.952 toneladas, seguido do açúcar cristal, 338.850 toneladas. As informações são da Dow Jones.