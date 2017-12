Açúcar: importação de demerara da Rússia caiu 36% em novembro São Paulo, 6 - As importações de açúcar demerara realizadas pela Rússia em novembro totalizaram 139 mil toneladas, 36% menos que no mesmo período em 2003, informa a agência de notícias Prime-Tass. Citando dados da consultoria Russian Sugar Information (RSI), a Tass diz que o volume importado, porém, foi maior que o de outubro e setembro, de 90 mil e 73 mil t, respectivamente. A queda com relação a novembro de 2003 foi atribuída ao sistema de cotas utilizado até o final do ano passado, que neste ano foi substituído pelo sistema de tarifas de importação que variam a cada mês. O valor da tarifa depende da variação dos preços do demerara na New York Board Of Trade (Nybot). Entre setembro e novembro a tarifa foi de US$ 180/tonelada. Em dezembro, US$ 164/t. As importações russas de demerara deste ano não devem ultrapassar as 2,5 milhões de toneladas, ante 4,1 milhões de t compradas em 2003. As informações são da Dow Jones.