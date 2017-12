Açúcar: UE recorre contra vitória do Brasil na OMC em janeiro Genebra, 2 - A União Européia (UE) deverá entrar com um recurso em janeiro contra a vitória do Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC) na disputa sobre os subsídios ao açúcar. Hoje, Brasil, UE, além de Austrália e Tailândia (que também fazem parte da disputa), fecharam um "acordo de cavalheiros" e estabeleceram que Bruxelas poderia iniciar sua apelação a partir de meados do próximo mês. O acordo tem como objetivo impedir que um recurso europeu fosse imposto nas próximas semanas, coincidindo não apenas com as férias de final de ano, mas também com a audiência que o Brasil terá de enfrentar com o órgão de apelação da OMC no caso dos subsídios americanos ao algodão. Para que o entendimento entre os "beligerantes" seja reconhecido, a OMC ainda dará sua avaliação no próximo dia 13. Há poucos meses, o Brasil obteve uma de suas principais vitórias na entidade máxima do comércio ao conseguir a condenação dos subsídios à exportação do açúcar da UE. Bruxelas, que internamente negocia uma reforma de seu sistema açucareiro, já anunciou que irá recorrer e pedir uma nova avaliação da OMC sobre o assunto. Para especialistas, a iniciativa dos europeus tem como objetivo retardar uma condenação final da OMC, dando tempo para que possam readequar seus programas domésticos. Caso Bruxelas de fato siga com a intenção de apelar, a disputa entre o Brasil e a UE poderá se arrastar até meados de 2005. Outros seis meses poderiam ainda ser dados para que os europeus cumpram as determinações da OMC, caso sejam confirmadas pelo órgão de apelação da entidade.