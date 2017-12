Açúcar: UE vai contestar decisão da OMC em 13 de janeiro São Paulo, 13 - A União Européia (UE) informou à Organização Mundial do Comércio (OMC) que vai apresentar recurso contra a decisão tomada pela entidade sobre os subsídios concedidos aos produtores de açúcar do bloco. O recurso será apresentado dia 13 de janeiro. Depois de uma ação movida pelo Brasil, Austrália e Tailândia, a OMC concluiu, em outubro, que os subsídios dados pela UE ferem as regras internacionais do comércio. Para a entidade, os subsídios baixam o preço do açúcar no mercado mundial e tornam impossível a competição entre os produtores. O bloco teria até amanhã para apelar contra a decisão, mas obteve uma extensão do prazo até 31 de janeiro. Os três reclamantes concordaram com o adiamento. As informações são da Dow Jones.