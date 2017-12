Adubos: China tenta reduzir preços internos com controle maior São Paulo, 22 - A comissão chinesa para o desenvolvimento nacional e reformas (China's National Development and Reform Commission) recomendou hoje que empresas nacionais de fertilizantes e tradings cumpram a política oficial de preços para o setor. O governo chinês teme que seus esforços para aumentar a produção agrícola sejam frustrados pelo aumento de preços dos fertilizantes. Em seu site na Internet, a comissão destaca que aqueles que não cumprirem a política de preços do governo serão "severamente punidos". A China regula os preços domésticos para adubos químicos, mas a maior parte da regulação é ignorada pelo mercado. O governo chinês determina o preço base para a uréia e permite que produtores façam seu preço até 10% acima ou abaixo dessa referência. Para aliviar os custos de produção do setor de adubos, o governo aumentou o preço base de 1000 yuans a tonelada para 1.500 yuans a tonelada neste mês, o que permite aos produtores um preços máximo de 1.650/t. Entretanto, os preços da uréia variaram este ano entre 1.700/1.800 yuans por t no mercado chinês. E o preço no varejo na província da Guangdong já supera 2.000 yuans por t, de acordo com um relatório da China Chemical Industry Net. O relatório diz que normalmente as vendas de uréia deveriam diminuir a partir de outubro, mas que esse ano os preços bateram no recorde dos últimos sete anos exatamente em outubro devido a uma forte demanda e ao aumento de custos. Por causa disso, apesar de o governo ter diminuído os impostos para o setor agrícola, produtores da região oeste da província de Qinghai disseram que os seus negócios estão ainda menos lucrativos este ano. Eles culpam o aumento de custos de produção, em uma reportagem da agência Xinhua. Um executivo do setor ouvido pela agência Xinhua disse que espera novos aumentos para os fertilizantes pois estão em alta vários custos: petróleo, energia e transporte. As informações são da Dow Jones.