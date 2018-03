Advent compra faculdade do RS e se prepara para disputar ativos da Kroton

Após acertar sua volta ao setor de educação em 2015, dois anos depois de deixar de ser sócio da Kroton, líder de mercado no País, o fundo Advent está se preparando para dar passos mais ousados a partir do ano que vem. A compra da faculdade gaúcha Cesuca, anunciada nesta sexta-feira, 23, é só uma “amostra” de um apetite que deve ser bem maior em 2017. O fundo, segundo fontes de mercado, está disposto a investir até R$ 900 milhões para ficar com ativos que a Kroton terá de vender para aprovar a fusão com a Estácio no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O fundo americano voltou ao setor de educação, mas ainda de forma tímida. Comprou, em março de 2015, o Centro Universitário da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul (RS), que serviu de gênese para um novo grupo educacional, o FSG. Agora, adquiriu a Cesuca, de Cachoeirinha, por cerca de R$ 50 milhões, de acordo com fontes. Juntos, os dois negócios somam 13 mil alunos. Neste momento, o Advent estaria em negociações com instituições de outras regiões, incluindo conversas avançadas com um grupo nordestino.

Embora não confirme os valores que o fundo estaria disposto a investir, o executivo Newton Maia, diretor do Advent, confirmou que os ativos da Kroton estão sendo vistos por todo o setor de educação como uma plataforma interessante de crescimento. Segundo ele, em razão do porte da Kroton, as instituições podem ser adquiridas e depois adaptadas à “filosofia” da FSG, que é concentrar faculdades que tenham notas altas nas avaliações do Ministério da Educação (MEC).

A FSG está tentando se firmar com base em um discurso de qualidade de ensino. “A ideia é que, ao fazer um curso nas nossas instituições, o jovem consiga encontrar um bom emprego e tenha o retorno do investimento. Assim, ele vai nos indicar no futuro”, diz Maia. Hoje, as duas empresas no portfólio da FSG cobram mensalidade média de R$ 1.000 – acima do que é considerado um preço “popular” no mercado.

Disputa. Mesmo com a crise e o aperto no orçamento do governo, que resultaram em cortes profundos nos repasses ao programa oficial de financiamento estudantil, o Fies, a avaliação do Advent é que o setor continua atrativo. “No Brasil, só 11% das pessoas estão no ensino superior, enquanto no México, um país semelhante, a média é de 30%. Existe muito mercado”, diz o diretor do fundo, que é responsável pelos investimentos em educação.

Para o consultor Carlos Monteiro, especializado em educação, o setor deverá ter um início de 2017 movimentado, não só por causa da venda de parte dos ativos da Kroton e da Estácio, mas também pelas movimentações que outros grupos serão obrigados a fazer. “Se a Anima e a Ser Educacional não fizeram nada, vão passar de ‘caçadores’ a ‘caçados’ no mercado”, explica Monteiro. “Eles também vão ter de buscar alguma associação no ano que vem.”

Para Monteiro, apesar de o mercado de educação já ter superado a fase de “euforia” que viveu na época em que o Fies estava garantido a quase todos os alunos, o ensino superior ainda é visto como um setor que garante retornos relativamente altos sobre o investimento. A dificuldade atual, diz ele, pode até ser incentivo para acelerar as compras a “preços de ocasião”. “Justamente por causa da crise, é possível que surjam oportunidades para os grupos e fundos que estão mais capitalizados.”