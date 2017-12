Aftosa: Adepará envia 900 mil doses de vacina para a região do AM Brasília, 18 - O Ministério da Agricultura informou hoje que a Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Pará (Adepará) enviou 600 mil doses de vacinas contra febre aftosa para as regiões do Baixo e Médio Amazonas, onde as autoridades vêm intensificando ações de combate à doença em 14 municípios, ainda considerados de "risco alto". Outras 100 mil doses serão encaminhadas a Santarém amanhã (19), para distribuição aos pecuaristas. Mais 200 mil doses serão fornecidas pelos sindicatos rurais, totalizando 900 mil doses, correspondentes ao rebanho bovino e bubalino da região. A campanha de vacinação no Amazonas começou no dia 1º e vai até dia 30. A expectativa é que 100% do rebanho bovino e bubalino seja vacinado. O rebanho total é de 18 milhões de cabeças.