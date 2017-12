Aftosa: Brasil vai liderar campanha na América do Sul Brasília, 1 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou há pouco que o Brasil deve liderar uma campanha de combate a febre aftosa no continente sul-americano. Ele disse que o presidente Luis Inácio Lula da Silva deve encaminhar correspondência aos presidentes dos demais países da América do Sul, para enfatizar a necessidade de vacinação no rebanho da região. Rodrigues destacou que não adianta um país ter controle da doença, se nos vizinhos houver ocorrência de focos de aftosa. Ele afirmou que a previsão do governo é eliminar o vírus do rebanho nacional em 2005. Segundo o ministro, o combate à doença neste período depende de ações do governo e do envolvimento da iniciativa privada. Ele afirmou que o México conseguiu erradicar a doença em dois anos. "A não eliminação da aftosa prejudica a cadeia produtiva em todos os segmentos. Como nós estamos em guerra declarada contra a doença, acredito que será possível a erradicação." Rodrigues citou o projeto piloto de educação sanitária "Brasil Livre de Aftosa", lançado na semana passada em Santarém (PA), que irá percorrer a região Norte para ressaltar necessidade de vacina dos rebanhos.Segundo ele, o foco em Carreiro da Várzea (AM) mostrou "uma grande fragilidade externa" no controle da doença.