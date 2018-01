Aftosa: Faesp lança campanha de vacinação em Ribeirão Preto Aftosa: Faesp lança campanha de vacinação em Ribeirão Preto A campanha de imunização contra febre aftosa será lançada pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) nesta quarta-feira, dia, 1º, em Ribeirão Preto. O rebanho do estado, que soma 14 milhões de cabeças, está há 11 anos livre da doença. O presidente em exercício da CNA e também da Faesp, Fábio Meirelles, lembrou que em São Paulo a campanha contra a aftosa é forte e garante a manutenção de 100% do rebanho do estado imunizado. As informações são da Assessoria de Imprensa da CNA.