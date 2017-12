Aftosa: governo discute campanha de vacinação em Belém do Pará Brasília, 19 - Técnicos do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Agricultura do Pará realizam amanhã (20), às 15 horas, na sede da Delegacia Federal de Agricultura, em Belém, reunião técnica para traçar as últimas estratégias para o lançamento oficial da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A campanha começa no dia 4 de novembro, na região do Baixo Amazonas. Também em novembro, no Baixo Amazonas, o governo do Estado, em parceria com o Mapa, lança o projeto-piloto "Brasil Livre de Febre Aftosa". Outras duas reuniões preparatórias para tratar da campanha de vacinação e do projeto "Brasil Livre de Febre Aftosa" acontecerão nos dias 21 e 22 de novembro no Centro de Zoonoses de Santarém. Prefeitos e secretários de agricultura de 15 municípios da região (Santarém, Faro, Gurupá, Alenquer, Almerim, Aveiro, Belterra, Curuá, Oriximiná, Monte Alegre, Juruti, Óbidos, Prainha, Terra Santa e Santa Teresa) devem participar do encontro. Também estarão presentes representantes de 15 sindicatos rurais, Exército, Marinha, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Incra, associações comerciais, cooperativas, Embrapa, Ceplac, Conab, Diocese de Santarém, Emater, Ibama e quatro universidades da região. As informações são da assessoria de imprensa do ministério.