Aftosa: governo faz estudo sorológico em 15 estados sem a doença Brasília, 8 - O governo começou a realizar estudo sorológico anual para detecção de anticorpos do vírus da febre aftosa em 700 propriedades de mais de 15 estados reconhecidos como áreas livres da doença no País. O procedimento, realizado de forma periódica pelo Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, é uma exigência da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). A intenção é comprovar a ausência da chamada atividade viral nas regiões de maior risco de reintrodução da aftosa nos estados. O trabalho também serve para manter o status sanitário internacional conquistado pelo Brasil, reconhecido pela OIE como área livre da doença com vacinação. De acordo com a assessoria de imprensa do ministério, os especialistas do programa já começaram a coleta de 27,5 mil amostras de soro sanguíneo para exame laboratorial e as inspeções clínicas periódicas em 9.190 fazendas nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Tocantins e Rondônia. O rebanho nas áreas de risco destes estados soma 4 milhões de cabeças. No total, os 15 estados detêm 161,6 milhões de cabeças.