Aftosa: Mercosul discute erradicação a partir de hoje em Montevidéu Aftosa: Mercosul discute erradicação a partir de hoje em Montevidéu Brasília, 13 - Representantes dos países que integram o Mercosul voltarão a discutir a partir de amanhã (14), em Montevidéu, no Uruguai, propostas para erradicação da febre aftosa da região. O assunto é um dos itens das discussões previstas na reunião da Federação de Associações Rurais do Mercosul (Farm). A definição de uma estratégia comercial para o bloco nas negociações mundiais e as normas para circulação de agroquímicos entre os países do Mercosul também serão discutidos. O presidente da Federação da Agricultura do rio Grande do Sul (Farsul) e da Comissão Nacional do Mercosul da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Carlos Sperotto, representará os agricultores brasileiros nas discussões. As conclusões serão encaminhadas ao Conselho Agropecuário do Sul (CAS), que reúne os ministros da agricultura do chamado Mercosul Ampliado, que conta com representantes do Chile e da Bolívia. A reunião do CAS também está marcada para esta semana, em Montevidéu. As informações são da assessoria de imprensa da CNA.