Aftosa: MG inicia vacinação no Circuito Leste no dia 1º setembro Belo Horizonte, 30 - O Instituto Mineiro de Agropecuária informou hoje que será iniciada na próxima quarta-feira (1º de setembro) a segunda etapa da campanha de vacinação de bovinos contra a febre aftosa nas regiões do Estado pertencentes ao Circuito Pecuário Leste (Central, Leste, Nordeste, Norte e Zona da Mata). A imunização envolverá 155 mil propriedades rurais espalhadas por 586 municípios. Nesta etapa serão vacinados de novo em torno de quatro milhões de animais de até 30 meses de idade. Até 30 de setembro o governo do Estado espera vacinar cerca de 98% dos animais. O diretor-geral do IMA, Altino Rodrigues Neto, entretanto, se queixa da falta de investimentos pelo governo federal em defesa sanitária, o que vem preocupando os Estados. Segundo ele, que também é presidente nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária (Fonesa). é essencial o País ter sistemas de defesa estruturados, capazes de evitar a qualquer momento o reaparecimento de doenças ou controlá-las o mais rápido possível. Para o diretor do IMA, o Brasil atual não pode mais admitir episódios como o do Pará, onde uma ocorrência de foco de aftosa gerou prejuízos ao País da ordem de US$ 36 milhões em decorrência da suspensão da compra de carnes pela Rússia e Argentina e que trouxe problemas ao Mato Grosso (estado vizinho ao Pará). Esta situação, de acordo com ele, evidencia a importância do conceito regional dos sistemas de defesa sanitária. Rodrigues Neto ressalta que o Brasil está vulnerável à entrada de novas doenças, sem, contudo, ter agilidade e verba para combatê-las. Segundo informações do IMA, nos últimos anos houve queda de 23,6% nos gastos com defesa animal. (Raquel Massote)