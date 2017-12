Aftosa: ministério lança campanha nacional dia 26 no Pará Brasília, 10 - O Ministério da Agricultura e a Agência de Defesa Sanitária do Pará (Adepará) lançam no próximo dia 26, em Santarém, no Pará, o projeto piloto de mobilização social "Brasil Livre de Febre Aftosa". A campanha será realizada em 13 municípios das regiões do Baixo e Médio Amazonas (considerada de alto risco para a febre aftosa) e, numa segunda etapa, nos demais estados da Amazônia. O projeto vai envolver toda a sociedade (universidades, escolas de primeiro grau, igrejas, sindicatos, prefeituras e associações civis) e contará com o apoio do Exército, Marinha, polícias civil e militar, informou a assessoria de imprensa do ministério. Nas sedes dos municípios, serão ministradas palestras sobre educação e defesa sanitária, além de shows com grupos folclóricos, cantadores e conjuntos regionais para mobilizar e despertar o interesse das comunidades pela campanha. Após destacar que pela primeira vez uma campanha de vacinação envolve toda a sociedade, o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse que o melhor fiscal agropecuário é o consumidor bem informado. "É fundamental para o sucesso dessa empreitada que o consumidor participe ativamente e seja nosso parceiro, porque ele será o principal beneficiado com um produto saudável e de qualidade reconhecida", salientou Rodrigues.