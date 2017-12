Aftosa: MS isola e faz teste em 50 animais na divisa com Paraguai São Paulo, 22 - A Secretaria de Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul está mantendo 50 bois de uma fazenda em Paranhos, divisa com Paraguai, isolados, com suspeita de aftosa. Segundo o secretário de agricultura do MS, Dagoberto Nogueira Filho, os exames preliminares indicaram a presença de aftosa nos animais. "Mas os animais foram vacinados contra aftosa em novembro, o que torna possível este resultado mesmo sem que estejam contaminados", disse. O caso vem se desenrolando há cerca de 30 dias. Um novo exame foi realizado nesta semana e o resultado sai em cerca de 20 dias. Segundo Nogueira, o exame nos animais foi feito a partir de uma denúncia recebida pelo Iagro, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. "Os animais não estão apresentando nenhuma sintomatologia, o que indica que o resultado positivo foi mesmo decorrente da vacinação", disse. A fazenda onde estavam os animais se estende pelos dois lados da fronteira, conforme Dagoberto, mas a sede está no Brasil e os animais que estariam contaminados, também. "A fazenda tem 25 hectares de terra no Brasil e mais de mil hectares no Paraguai", disse. Segundo o secretário, os animais não foram abatidos e estão isolados. "Também há suspeita de contrabando destes animais. Nada está muito claro", disse. Se ficar provado que são oriundos do Paraguai, serão abatidos, mesmo que não estejam contaminados.