A OIE (Organização Internacional de Saúde Animal) discute hoje, a retomada de mercados para a carne bovina de Mato Grosso do Sul. O diretor do Departamento de Saúde Animal do Mapa (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento), Jamil Gomes de Souza será o representante do Estado.