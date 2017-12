Aftosa: Rodrigues abre amanhã reunião do circuito pecuário norte Brasília, 7 - O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, participa amanhã (8), a partir das 8h30, em Manaus (AM) da abertura oficial do III Reunião do Circuito Pecuário Norte. No encontro, governadores, secretários estaduais de agricultura, técnicos de defesa agropecuário e representantes do setor privado discutirão propostas para o Projeto Amazonas, que prevê ações para erradicar a febre aftosa na Amazônia até 2006. As informações são da assessoria de imprensa do ministério. O ministro Rodrigues deve enfatizar, no encontro, a importância de erradicar a doença do território nacional. Hoje, apenas os Circuitos Pecuários Sul, Centro-Oeste e Sudeste são considerados livres de aftosa com vacinação. As regiões Norte e o Nordeste ainda convivem com a doença, embora estejam intensificando as ações de vacinação para garantir a sanidade dos rebanhos bovinos e bubalinos.